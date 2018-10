Avtorji so v oddaji zelo domiselno usmerjali ost na neumnosti in »pametne« izjave naših vrlih parlamentarcev, ne glede na to, iz katere politične opcije so prihajali. Tako rekoč so jim samo postavili ogledalo in »prizadeti« so kar sami dopolnjevali ugotovitve moderatorja oddaje. Kaj je razlog za konec te oddaje, ne vem, vem pa, da je po prenehanju izdajanja satiričnega časopisa Pavliha v slovenskem medijskem prostoru zazevala velika praznina, ki je do danes ni nadomestil noben tiskani medij. Praznina je tako nastala tudi z ukinitvijo Satiričnega očesa, zato javno sprašujem vodstvo RTV SLO, čemu je ukinilo za moje pojme najbolj gledljivo oddajo na 3. programu javne televizije. Oddaja je po mojem tudi bistveno boljša kot Bučke na prvem programu TV SLO, saj so v primerjavi z Bučkami dialogi in izjave Satiričnega očesa originalni in zato veliko bolj prepričljivi.

Narod, ki ne neguje satire ali jo celo ukinja, zagotovo nima svetle prihodnosti.

Srečo Knafelc, Krvava Peč