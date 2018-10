Razočaran, da ni uganil smiselnega vzroka za takšno vožnjo avta z utripajočo lučjo, je fantek hotel zvedeti, ali vozijo vlaki ali avtobusi na tej relaciji. Zatrdili so mu, da vozijo. »Zakaj jih pa potem ne uporablja?« je bil radoveden fantek. V šali so mu povedali, da je gospod Židan zelo pomembna oseba, saj je strokovnjak za svinje in rad prebira znanstveno fantastiko. V to znanstveno fantastiko spadata tudi možna pridobitev stanovanja v Ljubljani in dodatek za ločeno življenje. Ta vsakodnevna vožnja na relaciji Murska Sobota–Ljubljana in nazaj v »prednostnem avtu« je razžalostila fantiča, ki meni, da nihče nima pravice se tako prevažati, če ima možnost bivanja v Ljubljani.

Ta ugotovitev ima tudi posledice pri fantovem obnašanju. Sedaj za vsak rešilni avto, ki ima prižgane utripajoče luči, misli, da se pelje gospod Židan v službo. Upamo samo, da bo s časom ta hiba odpravljena, če ne prej, ko se izteče mandat gospodu Židanu. Ali morda tudi gospod Židan čuti kakšne posledice za svoja dejanja? Ne, nobenih. Za takšne stvari ni dovzeten. Ja, ja. Od otrok marsikaj izveste. Ali ni otrok rekel tega, česar si odrasli niso upali: »Cesar je nag!«

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani