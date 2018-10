Tarča ni opravila svoje naloge in poslanstva

Nekako napol na TVS gledam Tarčo (27. 9.), zraven še malce skočim drugam, potem pa le začnem bolje slediti. Zmotilo me je izrazito insinuiranje voditeljice o aktualizaciji NSi za pristop h koaliciji, čeprav so vsi sogovorniki zanikali tovrstne pogovore. Sledilo je še primerjanje programov NSi in Levice; več kot očitno je šlo za sugeriranje odrezati Levico in vključiti NSi. Pa kaj, ali je res tako narobe, če se v državi zgodi malce več solidarnosti in pravičnosti? Sam menim, da je to še kako na mestu. Izrazito neoliberalno usmerjanje družbe srednje- ali tudi kratkoročno ne izključuje kakšne večje konfliktne situacije. Prevladujoča desna opcija na javni televiziji seveda ne misli toliko naprej, da bi se temu ogibala.