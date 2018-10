Janković je v današnji izjavi za medije dejal, da Logarjevo kandidaturo pričakoval. Ta po besedah ljubljanskega župana v ničemer ne vpliva na njegove načrte in kampanjo. »Vsak dan županovanja imam kandidaturo v teku. Naše naloge in projekte bomo izvajali do zadnjega dneva mandata,« je napovedal.

SDS se je po Jankovićevih besedah očitno odločila, da za županskega kandidata postavi drugo najmočnejše ime v stranki. »V osmih letih, odkar je Logar v mestnem svetu, je SDS Ljubljani samo nagajala,« je bil kritičen. Obregnil se je tudi v Logarjevo prisotnost na sejah mestnega sveta: »Lahko bi rekel, da je bolj hodil po sejnino, kot konkretno sodelovati.«

Logar je, tako ocenjuje Janković, močno ime v SDS in samo tam. Ljubljančani pa so preveč razgledani in bodo prepoznali prazne floskule, je še prepričan dolgoletni župan slovenske prestolnice, ki ne bo obljubljal tistega, česar ni mogoče uresničiti.