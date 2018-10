Dela prosti dnevi v letu 2019 dela prost prosti dan v RS dnevi 2019 1. januar torek novo leto 2. januar sreda novo leto 8. februar petek Prešernov dan 21. april nedelja velika noč 22. april ponedeljek velikonočni ponedeljek 27. april sobota dan upora proti okupatorju 1. maj sreda praznik dela 2. maj četrtek praznik dela 8. junij sobota dan Primoža Trubarja 9. junij nedelja binkošti 25. junij torek dan državnosti 15. avgust četrtek Marijino vnebovzetje 17. avgust nedelja združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 15. september nedelja vrnitev Primorske k matični domovini 25. oktober petek dan suverenosti 31. oktober četrtek dan reformacije 1. november petek dan spomina na mrtve 23. november sobota dan Rudolfa Maistra 25. december sreda božič 26. december četrtek dan samostojnosti in enotnosti Prosti dan v letu 2019 pomeni, da je dela prost dan med delovnim tednom, ne ob koncu tedna. Kot delovni teden smo upoštevali dneve od ponedeljka do petka.

Slabše kot letos, bolje kot lani

Letos nam je bil koledar glede prostih dni naklonjen. Vsi so bili namreč med delovnim tednom, z izjemo binkošti in velike noči, ki pa sta seveda vsako leto v nedeljo. V letu 2018 je takšnih dela prostih dni 13, prihodnje leto jih bo 12, lani pa jih je bilo le 11. Letos nam je bil koledar glede prostih dni naklonjen. Vsi so bili namreč med delovnim tednom, z izjemo binkošti in velike noči, ki pa sta seveda vsako leto v nedeljo. V letu 2018 je takšnih dela prostih dni 13, prihodnje leto jih bo 12, lani pa jih je bilo le 11.

Prihodnje koledarsko leto prinaša ducat dela prostih dni, ki bodo med delovnim tednom. Na delovne dneve v letu 2019 pridejo vsi prazniki, razen dneva upora proti okupatorju, ki bo tokrat v soboto. Nobenega dela prostega dneva pa po tradiciji ne bo v marcu in juliju.V Sloveniji imamo pet praznikov, ki nikoli niso dela prosti dnevi. To so dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.V podaljšanem vikendu boste brez porabljenih dni dopusta lahko uživali v začetku februarja, saj bo Prešernov dan prihodnje leto v petek. Samo en dan boste morali žrtvovati v začetku maja, praznik dela (1. in 2. maj) namreč padeta na sredo in četrtek. V podobni situaciji boste v času božičnih praznikov ob koncu in začetku leta 2019, saj sta 1. in 2. januar 2019 torek in sreda, 25. in 26. december 2019 pa sreda in četrtek.V ponedeljek bomo, kot vsako leto, doma v času velikonočnih praznikov, velikonočni ponedeljek bo drugo leto 22. aprila. V času dneva reformacije in dneva spomina na mrtve bomo v letu 2019 prosti večji del tedna, saj bo v službo treba le v ponedeljek, torek in sredo.