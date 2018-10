»S to odločitvijo je zagotovo zadovoljna, ker ji ne bo treba iti na prestajanje kazni,« je za STA danes dejal zagovornik Markačeve, odvetnik Gorazd Fišer, ki pa se o morebitnih nadaljnjih postopkih s svojo klientko še ni pogovarjal.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v sicer medijsko odmevnem primeru več kot leto dni pogrešane koroške deklice sodbo nekdanji sodelavki Svetovalnice Akcija! Nataliji Markač izreklo oktobra lani. To sojenje je na slovenjgraškem sodišču potekalo za zaprtimi vrati.

Slovenjgraško sodišče je zaradi protipravnega odvzema deklice v letih 2011 in 2012 skupno obsodilo šest ljudi, in sicer še očeta deklice, dedka in babico po očetovi strani ter sodelavca Svetovalnice Akcija! in njegovo ženo.

Kor smo poročali v Dnevniku se je med obtoženimi znašla tudi zastopnica društva za zaščito pravic otrok in mater samohranilk Ostržek Boža Plut. Primer so prevzeli ljubljanski tožilci. Kot smo konec avgusta poročali, obravnava zoper Plutovo takrat še ni bila razpisana.

Deklica s Koroške je bila po sporu med staršema pogrešana od marca 2011 do konca marca 2012, mama pa deklice ni videla od oktobra 2010 do 28. marca 2012, ko so takrat petletno deklico skupaj z babico po očetovi strani izsledili in jo nato predali dekličini mami.