Kaj je Nobelova nagrada? Nagrado je v svoji oporoki ustanovil švedski znanstvenik Alfred Nobel, ki je znan po iznajdbi dinamita. Nobel, ki je umrl leta 1896, je že leto pred tem ustvaril sklad, za podelitev 5 nagrad letno. Nagrado se podeli posamezniku ali organizaciji, ki je bil/a spoznan/a, da je v preteklem letu storil nekaj izjemnega za dobrobit človeštva.

Zgodovina podeljevanja nagrade Čeprav je Nobel sklad za podeljevanje nagrad ustvaril že leta 1895, so prvo Nobelovo nagrado podelili leta 1901. Od takrat pa do danes se nagrada podeljuje nepretrgoma, vendar v nekaterih letih nagrade niso podelili v vseh kategorijah.

V katerih kategorijah se podeljuje nagrada? Vsako leto podelijo šest nagrad. Od leta 1901 za posebne dosežke v fiziki, kemiji, književnosti, fiziologiji ali medicini in nagrado za mir. Leta 1969 so tem dodali še Nobelovo nagrado za ekonomijo.

Kako poteka izbor nominirancev? Vsako leto več tisoč ljudi vprašajo, kdo so najprimernejši kandidati. Med vprašanimi so znanstveniki, profesorji, nekdanji nagrajenci, člani različnih državnih organizacij in drugi. Kandidate v petih kategorijah (fizika, medicina, kemija, ekonomija in literatu) predlaga Nobelov komite za posamezno kategorijo. Za osvojitev nagrade za mir pa lahko kandidira vsak, ki izpolni določene pogoje. Končnega zmagovalca izbere Kraljeva švedska akademija za znanost, v kategoriji Nobelove nagrade za mir, pa ima končno besedo norveški Nobelov komite.

Kdaj poteka nagrajevanje? Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni preko telefona in sicer v prvem tednu meseca oktobra. Vsak dan v tem tednu, po v naprej določenem urniku, preko telefona obvestijo nagrajenca ali nagrajence v posamezni kategoriji. Podeljevanje žlahtne nagrade pa poteka na obletnico smrti znanega znanstvenika, 10. decembra v Stockholmu, izjema je le Nobelova nagrada za mir, ki jo podelijo na Norveškem, v Oslu. Zakaj je temu tako, ni znano, gre pa za željo ustanovitelja Alfreda Nobela.

Koliko je vredna nagrada? Poleg velike časti, ki jo je deležen vsak nagrajenec, mu ob tem pripada tudi denarna nagrada. Letos je za zmago v posamezni kategoriji namenjenih 9.000.000 švedskih kron (944.000 evrov). Med leti 2001 in 2011 so nagrajenci prejeli deset milijonov švedskih kron, kar je bil do sedaj največji znesek. Ob podeljevanju prve nagrade, pa so dobitniki prijeli 150.781 švedskih kron.

Kolikokrat lahko prejmeš nagrado? Tako kot športniki, tudi znanstveniki najprestižnejše priznanje lahko osvojijo večkrat, vendar pa teh ni veliko. Večkrat so nagrado prejeli Linus Pauling (kemija in mir), Marie Curie (fizika in kemija), Frederick Sanger (2x kemija), John Bardeen (2x fizika), organizacija Rdečega križa (3x mir) in Agencija ZN za begunce (2x mir). V kategoriji medicine in književnosti še nihče nagrade ni osvojil več kot enkrat.

Je že kdo kdaj nagrado zavrnil? Čeprav nagrada predstavlja velik prestiž, poznamo nekaj primere zavrnitve nagrade. Prvi primer se je zgodil leta 1958, ko je nagrado zavrnil Boris Pasternak. Kasneje se je izkazalo, da ga je v to prisilila Sovjetska zveza. Drugi primer prav tako prihaja iz literature, ko je nagrado leta 1964 zavrnil Jean Paul Sartre. Sartre je zavračal vsa javna priznanja v svojem življenju. Tretji, ki nagrade ni želel prejeti, je Le Duc Tho, vietnamski politik, ki je bil skupaj s Henryjem Kissingerjem dobitnik nagrade za mir.