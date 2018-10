Pobudnik posebne turneje po Sloveniji je skupina Dupini, ki je Dragojevića 25 let spremljala na njegovih koncertih. Goran Franić - Njoko iz Dupinov je razkril, da je bila turneja dogovorjena že pred leti in bi jo morali izpeljati dve leti nazaj, a so se zaradi glasbenikove bolezni odločili, da jo prestavijo na čas, ko bo okreval. »Ampak to se na veliko žalost vseh nas ni zgodilo,« je dejal.

Organizacijska ekipa slovenske turneje je napovedala, da gre za »velik in predvsem lep ter emocionalen projekt«. Davor Dragojević pa je sporočil: »S tem projektom želimo kot družina Oliverja Dragojevića slovenskemu občinstvu omogočiti, da doživi Oliverjeve pesmi še enkrat, saj vemo, da so ga imeli Slovenci neizmerno radi, on pa je imel rad Slovence.«

Na turneji po Sloveniji bodo največje Dragojevićeve uspešnice ob glasbeni spremljavi Dupinov prepevali njegovi najbližji prijatelji iz sveta glasbe.

Poleg že omenjenih bodo na odre v Ljubljani (9. 11.), Mariboru (10. 11.), Novem mestu (16. 11.), Novi Gorici (23. 11.), Celju (24. 11.), Kopru (25. 11.) in Slovenj Gradcu (2. 12.) stopili še Meri Cetinić, Jasna Zlokić, Tedi Spalato, Zorica Kondža, Klapa Cambi, Klapa Bonaca in Jure Brkljača, so sporočili iz Agencije Ekskluzivno. Omeniti velja, da se bosta - ob ostalih stalnih nastopajočih - Petar Grašo in Tony Cetinski na koncertih po Sloveniji izmenjevala.