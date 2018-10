Grandi se je ob začetku letnega zasedanja izvršnega odbora agencije ZN za begunce (UNHCR), ki ta teden poteka v Ženevi, zavzel za pomoč državam, ki sprejemajo vse večje število Venezuelcev, to so predvsem Brazilija, Ekvador, Kolumbija in Peru. »Trenutno vsak dan iz Venezuele odide okoli 5000 ljudi, to je največje gibanje prebivalstva v novejši zgodovini Latinske Amerike,« je dejal visoki komisar.

UNHCR in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sta septembra imenovala za posebnega predstavnika za venezuelske begunce in migrante. To je postal nekdanji podpredsednik Gvatemale Eduardo Stein.

Venezuela se je zaradi nesposobne vlade pod vodstvom predsednika Nicolasa Madura znašla v veliki gospodarski in politični krizi. Recesija, hiperinflacija ter pomanjkanje hrane, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin so v beg pognali tisoče Venezuelcev.

Grandi je danes pohvalil države, ki so odprle svoje meje ter Venezuelcem ponudile azil ali drugo obliko zakonitega bivanja. »Bo pa potrebnega še veliko dela, da bi zagotovili regionalno usklajenost pri zaščiti posameznikov,« je dodal.