Kalifornijski guverner Jerry Brown je v nedeljo podpisal zakon, ki ponovno vzpostavlja nevtralnost interneta v tej največji in najbogatejši ameriški zvezni državi. Gre še za eno točko nasprotovanja med Brownom in administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, potem ko sta se strani spopadli že na področju okolja in migracij.

Washington je proti Kaliforniji nemudoma vložil tožbo, ki jo podpira tudi FCC. »Ne le da je kalifornijska regulacija interneta nezakonita, škodljiva je tudi za uporabnike,« je poudaril predsednik komisije Ajit Pai.

V ZDA so pravila o nevtralnosti spleta sprejeli leta 2015, a jih je zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) odpravila in ukinila z 11. junijem. Komisija trdi, da pravila o spletni nevtralnosti ovirajo razvoj inovacij in podjetništva, z njihovo odpravo naj bi imela podjetja več interesa za vlaganje v super hitra brezžična omrežja.