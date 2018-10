Po objavi novice je cena delnice družbe padla za več kot sedem odstotkov, na 12,16 evra.

Ryanair se je namreč sredi in konec septembra soočil z dvema stavkama, zaradi katerih je moral preklicati na stotine letov.

12. septembra so stavkali Ryanairovi piloti in kabinsko osebje, nameščeni v Nemčiji, zaradi česar je na nemških letališčih prišlo do precejšnjih zamud in odpovedani Ryanairovih letov.

Dan pozneje so stavko napovedali še Ryanairovi piloti in kabinsko osebje v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, na Nizozemskem in v Belgiji. Stavko, ki je bila ocenjena kot največja v zgodovini družbe, so izvedli 28. septembra, ko je bilo skupaj odpovedanih več kot 250 letov.