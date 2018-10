Po podatkih, ki jih je danes objavil portal Siol, so Slovenci, ki svoje sobe ali stanovanja na črno oddajajo prek omenjenih platform, letos prejeli za 237 tisoč evrov kazni. Skupaj pa so zavezanci, ki denar prejemajo iz naslova oddajanja, od decembra do konca avgusta prijavili še za 2,7 milijona evrov neprijavljenega prihodka.

Število prijavljenih sobodajalcev zelo niha Da se posameznik izogne kazni, mora oddajanje in oglaševanje sobe ali stanovanja prijaviti na Furs. Ta je pridobil podatke o dohodkih, ki so jih posamezniki pridobili z oddajanjem. Ti so imeli do januarja čas prijaviti svojo dejavnost, sicer jim je grozila globa. Ker gre za izrazito sezonsko dejavnost, se število prijavljenih posameznikov, ki se ukvarja z eno od dejavnosti sobodajalcev stalno spreminja, nadzor pa je zaradi tega močno utežen. Trenutno je v Sloveniji registriranih nekaj manj kot sedem tisoč zavezancev, ki se ukvarja s to turistično dejavnostjo.

Nedovoljeno oglaševanje in delo na črno Inšpektorji Fursa so v prve pol leta letos obravnavali 427 prekrškov, za kar so izdali 213 plačilnih nalogov. Kar 93 odstotkov vseh kazni predstavlja delo na črno in nedovoljeno oglaševanje, še piše Siol. Posamezna globa za omenjeni kršitvi se giblje med 500 in 7000 evri, na Fursu pa so do konca avgusta tako kršiteljem izdali že za 237 tisoč evrov kazni.