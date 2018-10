Murskosoboški policisti preiskujejo nasilno smrt ženske in smrt moškega

V nedeljo zvečer so na območju Policijske uprave Murska Sobota našli mrtvo žensko srednjih let. Z ogledom in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je ženska umrla nasilne smrti. Kasneje so v bližini na njegovem domu našli moškega, ki je umrl za posledicami samomora, so danes sporočili s PU Murska sobota.