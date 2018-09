Nogometaši Maribora so doživeli polom v enajstem krogu prve lige na gostovanju v Murski Soboti, kar je le delno izkoristila Olimpija in po remiju nad Krškim zmanjšala zaostanek za vodilnim na pet točk. V pisarni državnih prvakov bo jutri začel delo nekdanji hrvaški nogometaš Fabijan Komljenović, ki bo zasedel položaj športnega direktorja. Komljenović je po koncu uspešne igralske kariere deloval kot trener v zagrebških nižjeligaških klubih Trešnjevka in Lekenik. Z Olimpijo je podpisal triletno pogodbo.

Bobičanec dvignil dres kot Messi Že avgusta so v Murski Soboti prebarvali veleplakat. Juventusovo sedmico Cristiana Ronalda so spremenili v domačo črno-belo desetico Nina Kouterja. Danes je z golom za 3:0 pokazal, zakaj. Nato je, za zadnji gol, ki je dotolkel že tako potolčeni Maribor, Luka Bobičanec razkazal svoj dres. Dvignil ga je kot Lionel Messi. In postal Luka Sobočanec. Evrogol za 4:1. Mura je Mariboru zadala prvi poraz v letošnjem prvenstvu, prva po Liverpoolu zabila vijoličastim več kot tri gole. »Danes ni bilo šale. Srce, borba, duša – vse to je bilo na naši strani,« je dobro povzel Nik Lorbek, ki je tako kot Aleksandar Bošković povrhu zabil svoj prvoligaški prvenec. Vse, kar je načrtoval Maribor, je uspevalo Muri. Vijoličasti so popustili že v prvem polčasu, ko je na severu že v sredo razprodane Fazanerije popustila celo betonska ograja. Takšno veselje je bilo, ko je Mura začela odpravljati serijo treh porazov. Zunaj stadiona se je navijalo še debelo uro po tekmi. »Danes smo odigrali na krilih navijačev in izrazili svojo kvaliteto, kar nam v prejšnjih tednih ni uspevalo,« je izpostavil Ante Šimundža. Darko Milanič se je po remiju z Muro v Ljudskem vrtu (0:0) uštel z rombom in anemičnim Daretom Vršičem. »Igrali smo preveč nazaj, dogovor je bil malce drugačen. Preveč ljudi je bilo v organizaciji igre, druga žoga je bila njihova. In kar je bilo letos naše močno orožje, prekinitve, se je obrnilo proti nam in prejeli smo dva gola.« Muraši so se v odprtem dvoboju pogumno znašli. »Želeli smo občutiti zmago na takem derbiju,« je borbenost pojasnil Alen Kozar. Oba gola v prvem delu sta šla na račun oklevajočega Jasmina Handanovića in zmedene obrambe. Trije od štirih golov so padli iz neposredne bližine, kar dva z glavo. Maribor ob tako onemogočenem Amirju Derviševiću nikakor ni sestavil svoje igre. Je bil za tako visok poraz kriv pristop? »Pristop k izvrševanju nalog ni bil dober,« je odgovoril Milanič. »Kot Maribor misliš, da moraš blesteti in začneš igrati narobe. Rezultat smo hoteli eliminirati s tem, da imaš polno napadalcev, vendar se nam ni izšlo.« Če je Milanič zaman iskal posameznike, ki so prvi strel v okvir zmogli v 74. minuti, se je Šimundža, ki je menjal šele v 85. minuti, lahko zanesel na moštvo. »Najpomembnejše je, da smo vstopili kot ekipa proti favoriziranemu nasprotniku.« Milanič je reagiral s Felipejem Santosom, ki je sicer razkazal svoj talent preigravanj in znižal z močnim strelom, ampak to je Muro samo še podžgalo. »Težko je biti pameten po taki tekmi,« je povedal Amir Dervišević. »Boljše, da se je to zgodilo zdaj, da se spustimo na realna tla in začnemo 'gaziti' naprej, kot se spodobi za Maribor.«

Medla Olimpija spet remizirala Olimpija po remiju z Gorico znova ni zmagala. Na četrti zaporedni domači tekmi je državnim prvakom dve točki odščipnilo še skromno Krško, ki je v Stožicah zadelo po več kot enomesečnem strelskem postu. Olimpija je imela zmago na pladnju, a je z neigro znova izzivala nesrečo. Ljubljančani so povedli po šestnajstih minutah, ko je bil iz bližine uspešen Jucie Lupeta. Olimpija je Krškemu skrila žogo in občutno dobila posest, a bila v napadu premalo konkretna. Gostje so zapretili iz prostega strela, ko je Dalibor Volaš oplazil prečko. Ljubljanskim nogometašem ni pomagalo, da so tudi v drugem polčasu prevladovali, saj si izrazitih priložnosti niso pripravili. Olimpijo je za neučinkovitost kaznoval posavski joker s klopi Milan Ristovski, domači pa sploh niso izvedli zaključnega juriša. Zoran Barišić je po koncu tekme razočarano odšel v garderobo. Njegov dosedanji izkupiček na ljubljanski klopi so tri zmage in dva remija, kar je manj od pričakovanj. »V Stožice smo se prišli branit in poskušat iz protinapadov. To je velika točka, saj smo bili nagrajeni za trud. Ker smo na zadnjih tekmah izgubljali, smo začeli dvomiti o svojih sposobnostih. Čeprav je bila Olimpija boljša, smo imeli tudi sami priložnosti v drugem polčasu. Potrebujemo čas, da se uigramo, saj imamo novo ekipo,« je komentiral posavski trener Alen Ščulac, ki je z Olimpijo remiziral že v prvi četrtini prvenstva.

Domžale zaspale v Velenju Domžale so serijo treh gostovanj začele s porazom proti Rudarju, ki se je odlepil z zadnjega mesta. Gostje so v Velenju zaspali po zgodnjem vodstvu po golu Melnjaka. Rudarju je uspel zasuk prav ob koncu tekme, ko sta v polno zadela rezervist Tim Vodeb in branilec David Kašnik, ki je odločilni zadetek dosegel iz prostega strela. Enajsti krog v prvi ligi bo končan po ponedeljkovih tekmah Gorica – Celje in Aluminij – Triglav.