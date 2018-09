Udeležba 70.000 ljudi na protestih je po svoje presenečenje, saj so demokrati marca doživeli zgodovinski poraz z vsega devetnajstimi odstotki osvojenih glasov, ankete pa jim odtlej merijo še nižjo priljubljenost. Za povrhu je stranka notranje razklana in brez pravega voditelja, saj ji ne uspe najti naslednika bivšega premierja Mattea Renzija, tako da jo bo vse do kongresa v začetku prihodnjega leta vodil začasni predsednik Maurizio Martina. »Hvala vsem! To je trg ljudskega prebujenja!« je na twitterju zapisala stranka po shodu na trgu Piazza del popolo v središču italijanske prestolnice. »Odločitve te vlade so vredne banana republike,« je na shodu dejal Martina, misleč na povečevanje javne porabe. Kljub temu imata obe vladni stranki visoko podporo javnosti.