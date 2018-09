Prizori opustošenja z indonezijskega otoka Sulavesi so grozljivi. Na dvorišču bolnišnice v mestu Palu so prebivalci sklonjenih glav in z dlanmi pred obrazom med trupli, pokritimi s polivinilom živih barv, iskali svoje bližnje. Do včeraj popoldne so uradno potrdili že več kot 830 žrtev uničujočega potresa in cunamija, bojijo pa se, da bo žrtev še precej več. Indonezijski podpredsednik Jusuf Kalla je izrazil skrb, da se bo število žrtev povzpelo na več tisoč. Na stotine ljudi je namreč še vedno pogrešanih, do nekaterih krajev se oblasti niso še niti prebile.

Razlog za opustošenje sta bila petkov potres z magnitudo 7,5 in posledični cunami, ki je na kopno pljusknil s približno tri metre visokimi valovi. Po nekaterih navedbah naj bi valovi segali celo do šest metrov visoko. Kako močan je bil cunami, priča tudi podatek, da je v pristaniščih nekatere ladje pometal na kopno.

Jok in vpitje izpod ruševin

Potres in cunami sta najbolj silovito prizadela mesto Palu in njegovih 335.000 prebivalcev. Tam so konec tedna izpod ruševin porušenih stavb tudi z golimi rokami odkopavali ujete. Ker se je eden glavnih mostov v mesto porušil, tudi sicer pa so številne ceste v pokrajini uničene, imajo oblasti težave v mesto pripeljati dodatne delovne stroje. Približno 50 ljudi je bilo včeraj še vedno ujetih v ruševinah porušenega hotela v Paluju, izpod katerih so se slišali jok in klici na pomoč, reševalci pa so se stežka prebijali do preživelih.

Po prvih ocenah naj bi potres in cunami tako ali drugače prizadela nekje od 1,6 do 2,4 milijona prebivalcev. V mestu Palu je približno 17.000 ljudi ostalo brez kakršne koli strehe nad glavo, tako da so bile številne družine prisiljene taboriti na prostem. Svojo preostalo lastnino so pospravile v plastične vrečke in se napotile v zavetišča na prostem, kjer tisoči čakajo na pomoč. Zaradi posledic potresa in cunamija so prekinjene električne in komunikacijske povezave, pohajati so začele tudi zaloge hrane in pitne vode. Nujne pomoči ne bo enostavno dostavljati tudi zaradi poškodovanih pristanišč. Še najbolj učinkovita je pomoč po zraku, predvsem s pomočjo helikopterjev. Poškodovano letališče v Paluju so prav tako že usposobili do te mere, da tam lahko pristajajo letala, ki ne potrebujejo asistence s tal.