»Tukaj je upravna projektna zgradba gradbinca Swietelsky,« slabih sto metrov od gradbišča na steni Karavank, tik ob velikem avtocestnem počivališču za tovornjake, pokaže predse Andreas Karlbauer iz družbe Asfinag, ki upravlja avstrijske avtoceste. Pred njim v dveh nadstropjih stojijo zabojniki. V njih so urejene pisarne, kjer bodo vodje projekta preživeli (vsaj) naslednja štiri leta. Za zdaj v njih dela le pet ljudi, še 14 jih dela na gradbišču. Za to začasno zgradbo je še en sklop zabojnikov, kjer so pisarne družbe Asfinag in državnih nadzornikov projekta. Sk