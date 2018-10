Kdo bo torej nasledil podjetje Varis Lendava, d. o. o., podravsko-pomursko gazelo in bronasto slovensko gazelo leta 2017?

Inovacije za nenehni razvoj Podjetje Bijol, d. o. o., zadovoljuje najzahtevnejše potrebe kupcev za nadgradnjo strojev pri gradbeništvu, transportu, gozdarstvu, kmetijstvu, energetiki, železnici, zaščiti in reševanju ter ravnanju z odpadnimi surovinami. Ponuja celovite storitve za specialne kovinske izdelke in namenske naprave – od svetovanja, načrtovanja z razvojem in nadgradnje ali izdelave do homologiranja, usposabljanja upravljalcev ter montaže in servisiranja naprav. Poleg nadgradnje in proizvodnje naprav posreduje tudi rabljeno opremo in naprave. Podjetje že več kot dvajset let zastopa in prodaja stroje uglednih svetovnih podjetij, kot so paletna in gozdarska dvigala in dvigala za reciklažo, stroji za prekladanje, stroji za izdelavo sekancev…, ter jih servisira v Vuzenici in svojih prostorih na Vranskem. Ker so zaznali vse bolj specializirane potrebe po novih namenskih strojih na svetovnem trgu, so razvili gozdarski zgibnik BWS160 za zahtevnejša dela, v zaključni fazi razvoja pa je tudi večfunkcijsko protipožarno vozilo za gašenje obsežnih požarov. Lastnik in direktor Janez Bijol je v delo podjetja, ki je močno usmerjeno v inovacije, uspešno vključil tri generacije družine.

Kdo ne pozna Lušta? Da lahko mladi strokovnjaki ustanovijo podjetje in lastno blagovno znamko ter v kmetijski dejavnosti hitro in učinkovito rastejo, dokazuje podjetje Paradajz, d. o. o. V svoji dejavnosti je med 55 organizacijami prvo po prihodkih, dobičku, kapitalu in sredstvih ter drugo po dodani vrednosti. Največji pridelovalec zelenjave v Sloveniji, katerega vizija je postati vodilni na trgih jugovzhodne Evrope, bo s 4500 tonami paradižnika pod blagovno znamko Lušt letos pokril okoli četrtino domačih potreb. Podjetje, ustanovljena leta 2007, je vzpostavilo sistem upravljanja rastlinjakov, ki je v EU konkurenčen tako po ekologiji pridelave in porabi energije kot po kakovosti paradižnika in neposredni prodaji. Ustanovitelja Martin Žigo in Kristjan Magdič sta s svojim ambicioznim poslovnim načrtom pritegnila nove vlagatelje. Leta 2011 sta deleža v podjetju kupila Matjaž Satler, lastnik podjetja Kremen, in Aleš Okorn iz Trebie invest, lastniki, med katerimi so tudi zaposleni in direktor Okorn, pa so vzorčni primer, kako s celovitimi podjetniškimi kompetencami bistveno pripomoči h gazelji rasti. Paradajz s svojimi poslovnimi rezultati in cenovno politiko dokazuje, da smo slovenski kupci za boljšo kakovost hrane pripravljeni plačati višjo ceno.