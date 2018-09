Četrti regijski izbor v sklopu projekta Gazela bo letos potekal v Murski Soboti v Hotelu Diana. Regijsko gazelo, četrto po vrsti, bo tako dala dravsko-pomurska regija, ki ima najmanj prejemnikov prestižnih gazel med vsemi šestimi regijami. Od leta 2001 do lani se je med prejemnike zlatih gazel tako vpisalo le eno podjetje iz te regije, to je mariborsko podjetje Lumar IG. V tej regiji sta ostali še dve srebrni in dve bronasti gazeli, srebrni sta bili Prevent in GMT, ki je bil v letu 2011 tudi bronasta gazela. Družbi bronastih gazel pa je lani pridružilo še podjetje Varis Lendava.

Izboljšali rast prodaje Po indeksu rasti prodaje med letoma 2012 in 2017 je sto najhitreje rastočih gazel dravsko-pomurske regije ustvarilo 2289 novih delovnih mest, kar pomeni 65-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa 5169, kar predstavlja petodstotno rast. Med vsemi šestimi regijami je dravsko-pomursko gospodarstvo ustvarilo najmanj novih delovnih mest. Za skoraj polovico na novo ustvarjenih delovnih mest je zaslužnih ravno 100 najhitreje rastočih podjetij. Pri tem velja omeniti, da so od letos naprej na seznam umeščena samo podjetja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih. Stoterica najhitreje rastočih v dravsko-pomurski regiji je za 133 odstotkov izboljšala rast prodaje, regija pa za 14 odstotkov, kar je v primerjavi z drugimi regijami najmanj. Če primerjamo zgolj rast prodaje najhitreje rastočih podjetij po regijah, ugotovimo, da se je stoterica najhitreje rastočih dravsko-pomurskih podjetij odrezala zelo dobro, saj je med šestimi regijami po rasti prodaje zasedla drugo mesto. Največjo rast prodaje med vsemi regijami je zabeležila stoterica najhitreje rastočih podjetij v osrednji Sloveniji. Pogled na podatke o rasti dodane vrednosti nam pove, da je bila ta pri dravsko-pomurski stoterici 115-odstotna, v regiji pa zgolj 20-odstotna.