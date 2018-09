Zreški gazeli je to v popolnosti uspelo. Podjetje se uvršča med najboljše v svoji dejavnosti v Sloveniji, po ustvarjenem dobičku pa na prvo mesto. Za direktorja Petra Smoleta, s katerim smo poklepetali po četrtkovi razglasitvi, je naziv regionalne gazele velika čast za podjetje in vse zaposlene v njem.

Pravega recepta ni. Pomembno je predvsem živeti prave vrednote, in to so tiste, ki v ospredje postavljajo človeka, torej skrb za človeka, za njegovo izobraževanje, rast. In potem pride posel sam od sebe. Med stoenko in mercedesom ni velike razlike, vse obravnavamo enako. Ker če bi stoenko podcenjevali, danes ne bi delali za Mercedes.

Lahko. Že danes pokrivamo 40 odstotkov svetovnega deleža v tem segmentu izdelkov. Seveda imamo tako ambicije kot tudi prostor za nadaljnjo rast. Svetovnim trendom sledimo in še več – rastemo hitreje kot trg, kar pomeni, da smo boljši od konkurence.

Vsekakor, brez napredka in izboljšav ni rasti. Taki smo ljudje – če se nekaj ne spreminja in izboljšuje, stagniramo, postane nam dolgčas in nismo več motivirani. Kakovosti smo še posebno zavezani. Naše komponente so vgrajene v avtomobile, v njih se vozijo naše družine, prijatelji in mi. Iz naših rok ne sme iti noben izdelek, ki ni narejen stoodstotno. Inovacije so eden ključnih dejavnikov, ki je zastonj. Uporabiti možgane 450 zaposlenih – to je nekaj, česar ne moreš kupiti, prebrati, najti na internetu. Zaposlene pa je treba znati motivirati, da dajo ideje in ogromno znanja, ki ga imajo, na papir, da jih podjetje lahko izkoristi.

V zadnjih treh letih smo vložili več kot 20 milijonov evrov, predvsem v posodobitev strojnega parka in delno v avtomatizacijo ter infrastrukturo. Glavna vlaganja smo za naslednji dve ali tri leta tako spravili pod streho, kljub temu pa vsako leto še dodatno vlagamo po tri do štiri milijone. Vlaganja torej vsekakor, če je zadaj posel. Lastnik nam zaupa in nas podpira.

Nismo toliko razmišljali o priznanjih in pohvalah; sledimo pač svojemu cilju. Čez pet let bo GKN Driveline Slovenija center odličnosti za tovrstne produkte v jugovzhodni Evropi. Ali bomo gazela tudi v prihodnje? Nekaj je odvisno od trga, nekaj od lastnikov, tako da si v tem trenutku ne upam dati zaveze, koliko bomo prodali, kako veliki bomo. Dejstvo pa je, da bomo odlični.

Škoda je energije in časa delati hrup zaradi nečesa, kar še ni potrjeno. Naše podjetje se je v Sloveniji pod današnjimi pogoji razvijalo trideset let in smo zelo uspešni. Ne vem, zakaj bi bila naenkrat kriva politika ali poslovno okolje, da bi nekdo selil dobičke, propadel ali kakor koli. V Sloveniji je ogromno velikih podjetij, ki jih ne vidimo v medijih, ki se ne izpostavljajo, ki ne izpostavljajo svojega dobička. Če lahko uspe podjetje, kot je GKN, če lahko uspejo drugi veliki, potem uspemo vsi. Seveda poznamo poslovna okolja, ki so bolj atraktivna, in tista, ki so bolj zahtevna in manj atraktivna. Slovenija je nekje vmes in mislim, da poslovno okolje v njej glede na toliko uspešnih podjetij sploh ni slabo.