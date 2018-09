Že v noči s petka na soboto je počilo v Gori pri Pečah. Voznik audija A4 je vozil po tamkajšnji regionalki, v bližini naselja Gora pri Pečah pa je zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom in s sprednjo levo stranjo avtomobila trčil v obcestni jašek na nasprotni strani ceste. V silovitem trčenju se je sopotnik hudo poškodoval in moral na zdravljenje v ljubljanski klinični center, policisti pa so ugotovili, da vzrok nesreče ni bila le prehitra vožnja. Preverili so voznikovo psihofizično stanje in ugotovili, da je vozil s približno 1,3 promila alkohola v krvi, zaradi česar ga čaka kazenska ovadba.

V soboto ob 14. uri se je huda prometna nesreča zgodila tudi v Medvodah, kamor je voznica manjše toyote pripeljala iz smeri Mednega. Zapeljala je na nasprotni pas in najprej s sprednjim desnim vogalom avtomobila oplazila zadnji levi del avtomobila pred sabo, nato pa s sprednjim delom avta trčila v traktor, ki ji je pravilno pripeljal nasproti. Voznica se je v nesreči hudo poškodovala, reševalci so jo odpeljali v ljubljanski klinični center.

Danes ob enajstih dopoldne se je v prometno nesrečo zapletla še ena voznica. Na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in krožiščem Tomačevo se je voznica osebnega avtomobila prevrnila na streho. Že pred prihodom gasilcev je sama zlezla iz avtomobila.