V teh dneh je glavno prizorišče jesenske himalajske sezone Manaslu, z 8136 metri nadmorske višine osma najvišja gora na svetu. Na vrh Gore duha se poskuša povzpeti več kot 250 gornikov, v prejšnjem tednu pa so nanj stopili prvi med njimi. Najprej štiri šerpe, ki so napeljali fiksne vrvi, takoj za njimi pa španski alpinist Sergio Mingote in Brazilec Moeses Fiamoncini. Sledili so štirje Brazilci, Španec, Jordanka in Belgijec v spremstvu šestih šerp.

Veliko gornikov, ki so končali aklimatizacijske vzpone, se na Manaslu poskuša povzpeti prav v teh dneh. Med njimi je tudi sedemčlanska poljska odprava, ki poskuša v alpskem slogu opraviti prvo ponovitev smeri v severovzhodni steni, ki sta jo že pred 32 leti prva preplezala njihova legendarna sonarodnjaka Jerzy Kukuczka in Artur Hajzer. Smer poteka prek obeh vrhov, vzhodnega (7992 metrov) in glavnega. Konec tedna so poskušali preplezati na vrh tudi prvi jesenski osvajalci osemtisočaka Čo Oju, šeste najvišje gore na svetu.

Pristojno nepalsko ministrstvo je za jesensko sezono izdalo skupaj več kot 430 dovoljenj za 27 himalajskih vrhov. Videti pa je, da je jesen zelo v modi tudi med smučarji. Rusa Vitalij Lazo in Anton Pugovkin bosta poskušala smučati z vrha Anapurne, desete najvišje gore, Američana Hilaree Nelson in Jim Morrison pa z vrha Lotseja, četrte najvišje gore, po več kot 1800 metrov dolgem ozebniku, ki poteka neprekinjeno do njenega vznožja. V celoti, z vrha do baznega tabora Daulagirija, sedme najvišje gore na svetu, nameravata odsmučati Nemec Herbert Dietheim in Rus Sergej Baranov.

Čeprav je z Daulagirija smučalo že več alpinistov, ga še nihče ni presmučal neprekinjeno. Na tej gori (še zadnjič) poskuša tudi 79-letni španski alpinist Carlos Soria, ki je od leta 1990 preplezal dvanajst od štirinajstih osemtisočakov, z Daulagirijem se je spopadel že devetkrat, dvakrat je moral obrniti sto metrov pod vrhom. Za zdaj je opravil aklimatizacijo na višinskih taborih in če mu v teh dneh vzpon končno uspe, se bo prihodnjo pomlad lotil svojega zadnjega osemtisočaka, Šišapangme, najnižjega osemtisočaka na planetu.