Član AK Rinka pleza »kar veliko, kolikor se da«, zadnji dve leti manj, tudi zato, ker se poja z vsemi inačicami koles po vseh inačicah kolesarskih poti in poligonov. Je ljubitelj prvenstvenih smeri. Skala, led ali pa miks obojega, povsem vseeno, da je le prvenstvena, pravi. »To je res prava avantura. Najraje imam konce okoli Loga pod Mangartom, zanimivi so že dostopi in sestopi, vse je precej na glavo, stene so nepregledne, ne moreš vedeti, kaj te čaka v njej. Tam imamo še ogromno nedokončanih projektov. Le zrediti se ne smemo,« pravi glasbenik Marko Brdnik, ki brez težav prepleza težavnost do 8a in reši 7c pri balvanskih problemih.

Od svojih prvenstvenih smeri priporoča »zelo lepo« Recesijo v Planjavi. Z dolgoletnim soplezalcem, novinarjem in pisateljem Tadejem Golobom sta preplezala več prvenstvenih, Marku sta najbolj carski Helter Skelter v Bavhu v Loški steni in zimska smer Soška fronta v severni steni Rombona. »Veliki, 850 oziroma 700 metrov dolgi smeri, v velikih previsnih stenah brez možnosti izhoda. Naša plezalska vrhunca, za katera smo se pripravljali več let.« Za tako početje je v slovenskih hribih še ogromno možnosti, pravi Brdnik in utrne se mu vzporednica z glasbo.

»Veliko lažje je doseči uspeh, če si ga želiš, z igranjem priredb znanih skladb. Če bi naš trio Baldur igral priredbe hitov Abbe, bi lažje prišli do občinstva. Enako je v alpinizmu: če ponoviš neko težko smer, si večji frajer in lažje najdeš sponzorja. Kot da celoten družbeni razvoj ne ceni več raziskovalnega duha, niti v alpinizmu. Še pred nedavnim so si alpinisti med seboj kradli prvenstvene smeri in se zaradi tega zmerjali po časopisih, zdaj pa kot da to nikogar več ne zanima. Na internetu poiščeš, kje so trenutno dobre razmere za plezanje, in se tam 'postaviš v vrsto'. Takšen je alpinizem leta 2018, meni se zdi to sramota.«

Na ljubljanski waldorfski šoli Brdnik poleg glasbe uči tudi plezanje: »Velikokrat sem že pomislil, da bi nehal, vendar se mi zdi spoznavanje otrok s plezanjem strašno fina stvar. Nekateri otroci, ki v razredu značajsko težje izstopajo, ponavadi pri plezanju zelo izstopajo, tisti najglasnejši v razredu pa pri plezanju ponavadi obmolknejo.«