Za Evropo je to šesta zaporedna zmaga na domačih tleh in sedma v tem stoletju. Američani v skupnem seštevku še vedno vodijo 26-14, vendar so na zadnjih desetih dvobojih le trikrat dvignili Ryderjev pokal, v Evropi niso zmagali že 25 let, odkar se igra po sistemu ZDA - Evropa (pred tem so se Američanom zoperstavljali le igralci iz Velike Britanije in Irske), pa je Evropa v prednosti 11-8.

Junak Evrope, ki je zadnji dan potrebovala zgolj štiri in pol točke, saj si je v prvih dveh dneh priigrala vodstvo 10:6, je bil Italijan Francesco Molinari, ki je kot prvi Evropejec v zgodovini dobil vseh pet dvobojev, največje razočaranje tridnevnega tekmovanja je bil Tiger Woods, ki je izgubil vse svoje štiri partije.

Čez dve leti bo Ryderjev pokal na igrišču Whistling Straits pri Milwaukeeju.