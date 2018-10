Kar 40 kilometrov na dan je po središču Bleda prehodil Boštjan Bak, ki je bil vse do sredine septembra informator na Bledu v projektu Vprašaj me, tu sem doma (Ask me I'm local). Med hotelom Toplice in Grajskim kopališčem, v Zdraviliškem parku in na glavni blejski avtobusni postaji je obiskovalce opozoril, če jih je zalotil pri neprimernem ali nedovoljenem vedenju ter jim pomagal z informacijami. »Začeli smo julija, prej smo imeli izobraževanje. Običajno delamo v parih in naše izkušnje so zelo dobre. V 99 odstotkih primerov se ljudje, ko jih opozorimo na kaj, opravičijo