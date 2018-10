Vedno znova se izkaže, da imamo Slovenci veliko pozabljenih izjemnih osebnosti. Ena takih je tudi Elza Kastl Obereigner, slikarka in – kot bo mogoče videti na prihajajoči razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana – tudi kiparka. In to celo prva Slovenka, ki je razstavljala kipe, kar se je zgodilo na 2. slovenski umetniški razstavi v Ljubljani leta 1902. »Do sedaj je bila Elza Kastl Obereigner znana le kot portretistka in miniaturistka, kot kiparka pa ne. Ne moremo sicer trditi, da je bila prva slovenska kiparka, gotovo pa je bila prva, ki je svoja kiparska dela razs