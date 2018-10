Potem ko se je že lani začela prenova veleblagovnice Nama z zasteklitvijo arkad in s povečanjem prostorov v pritličju, se je v letošnjem letu v dveh nadstropjih začelo sodelovanje s partnerji. Tako se je v delikatesi pridružil Spar, dosedanjo otroško ponudbo pa bo obogatil Baby Center. »Odločili smo se, da na področja, ki jih morda ne obvladamo popolnoma, povabimo partnerje, ki se spoznajo na določeno področje,« je povedala Maruša Komac, vodja marketinga. Spomladi pričakujejo še prihod italijanske blagovne znamke Coincasa, tako da bodo imeli poleg Name, ki se osredotoča na oblačila in modne dodatke, še tri partnerje.

Ženska se ne preoblači dvakrat Preuredili so tudi ostala nadstropja. V 1. nadstropju je sedaj prenovljeni ženski oddelek, ki vključuje tudi obutev. V 2. nadstropju ostaja oddelek za moške, v 3. nadstropju pa je po novem največji oddelek za perilo. »Ugotovili smo, da se ženska ne bo dvakrat preoblačila in odšla dve nadstropji višje, tako da je sedaj prvo nadstropje v celoti namenjeno ženski modi,« dodaja Maruša Komac. Tretje nadstropje pa je sedaj namenjeno izključno perilu. »Nama je že tako znana po perilu, zato temu področju namenjamo tudi največ kvadratnih metrov površine. S tem oddelkom smo želeli nekaj novega. Primarno je namenjen predvsem ženskam, nismo pa pozabili niti na moške, ki smo jim namenili prostor, kjer se lahko usedejo in počakajo, da žena ali prijateljica v miru izbere,« še dodaja. Na vrhu je še Baby Center, ki je kot partner prevzel vse nadstropje. »Te prenove so bile nujno potrebne. Spremenile so se navade kupcev, ki želijo vedno več. Ljudje pričakujejo določene spremembe. Pričakujemo tudi prihod novih kupcev. Želimo iti v neko novo smer, da zadovoljimo tudi glede izbora in ponudbe zahtevnejše kupce,« je sklenila Maruša Komac.