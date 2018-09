Mayeva je prepričana, da bo uredila takšen izhod Velike Britanije iz Evropske unije, da se bo hkrati spoštovalo želje britanskih državljanov ter zaščitilo državo in delovna mesta.

»Zato si ambiciozno prizadevam za to državo. Zato želim, da sklenemo res dober prostotrgovinski sporazum z Evropsko unijo, kar je tudi v središču načrta iz Chequersa,« je vodja konservativcev branila svoj načrt za brexit, ki so ga sicer v Bruslju zavrnili.

Izrazila je še prepričanje, da bodo iz brexita naredili zgodbo o uspehu, »ne glede na izid pogajanj«. Svoje strankarske kolege pa je pozvala, naj stopijo skupaj, da bodo lahko dosegli najboljši dogovor za Veliko Britanijo.

Premierkin »zmešan« načrt

Medtem pa je Johnson v intervjuju za Sunday Times ponovno kritiziral "zmešan" načrt Mayeve za brexit in dejal, da bi sam lahko sklenil boljši dogovor. »Za razliko od premierke, sem se boril za to, verjamem v to. Menim, da je to prava stvar za našo državo in menim, da to kar se dogaja danes, ni tisto, kar je bilo ljudem obljubljeno leta 2016,« je dejal.

Mayeva, ki je na referendumu o izhodu Združenega kraljestva iz unije leta 2016 zagovarja obstanek v povezavi, je v intervjuju še ocenila, da načrt Londona za brexit ne ogroža enotnega trga. V načrtu zagovarjajo prosti pretok blaga, ne pa tudi storitev, predvsem pa ne ljudi.

Britanski konservativci so danes v Birminghamu začeli štiridnevni kongres stranke. Pričakovati je, da bo kongres še posebej težka preizkušnja za premierko, ki se zaradi svojega načrta za brexit sooča s hudim odporom znotraj lastne stranke. Zaradi nestrinjanja z načrtom sta junija odstopila minister za brexit David Davis in zunanji minister Boris Johnson.