Ladja, s katero upravljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je že od torka čakala v mednarodnih vodah v bližini Malte, a se je premestitev migrantov zaradi slabega vremena zavlekla.

58 migrantov so skupaj s psičko pred obalo Libije rešili med 20. in 23. septembrom, a se je ponovno zataknilo, kje lahko ladja pristane. Francija, Španija, Nemčija in Portugalska so nato sklenile, da sprejmejo migrante, Malta pa se je strinjala, da pomaga pri njihovi premestitvi.

Aquarius je še zadnja reševalna ladja, ki je dejavna v Sredozemskem morju, potem ko je Italija prepovedala vplutje zasebnih ladij z rešenimi migranti. Španska nevladna organizacija Proactiva Opern Arms pa je v soboto prek twitterja sporočila, da se bo ponovno podala v Sredozemsko morje, kjer bo reševala migrante med Italijo in Libijo.