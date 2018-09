Homoseksualni par pingvinov se je prehitro veselil novega naraščaja. Pred dnevi sta se namreč biološka starša mladiča odšla osvežit v vodo, samca pa sta – tako vsaj predvidevajo njuni oskrbniki – mislila, da sta mladiča zapustila. »Starša sta izginila, onadva pa sta izrabila trenutek in mladiča preprosto ugrabila,« je za medije komentirala oskrbnica v živalskem vrtu Sandie Hedgegard Munck.

»Samica je sicer zelo skrbna. Mislim, da se je šla okopat, za potomca pa bi moral skrbeti oče. Ko ga je pustil samega, sta si druga dva pingvina morda mislila, da je to priložnost zanju,« Munckova ugiba o morebitnem scenariju.

Čeprav je bila »posvojitev« hipna, pa sta bila vendarle prepočasna. Pingvinja oče in mama sta se namreč vrnila in se soočila z ugrabiteljema, video spora pa so v živalskem vrtu objavili.

Pingvinček je bil kmalu znova v objemu svojih staršev, oskrbniki pa so bili tako navdušeni nad gejevskim parom, da so mu dali v skrb jajce, za katerega ena od samic ne more skrbeti. Konec dober, vse dobro.