Tajfun je že opustošil južne japonske otoke, med drugim tudi Okinavo, kjer je bilo po dosedanjih podatkih ranjenih 56 ljudi. Zalilo je več hiš, orkanski veter s hitrostjo do 216 kilometrov na uro pa je ruval drevesa in prevračal avtomobile.

Zdaj pa Trami z močnim deževjem in vetrom povzroča tudi težave na glavnih otokih. Mednarodno letališče Kensai pri Osaki je zaprto in morali so odpovedati več kot 1100 letov. Odpovedani so tudi številni hitri vlaki na zahodu države in v Tokiu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nacionalne oblasti so priporočile evakuacijo za okoli 1,5 milijona ljudi. Skoraj 500.000 gospodinjstev na otokih Kjušu in Okinava je že ostalo brez elektrike.

Trami je letošnji 24 tajfun, ki bi lahko zaradi močnega vetra, visokih valov in nalivov povzročil pravo katastrofo, je opozorila japonska meteorološka agencija.

Japonsko je v začetku septembra prizadel tajfun Jebi, ki je zahteval najmanj 11 smrtnih žrtev, več kot 600 ljudi je bilo poškodovanih.