Američane je pozval, naj izpolnijo obljube, podane na vrhu med Donaldom Trumpom in Kim Jong Unom poleti v Singapurju. Menil je tudi, da nadaljevanje sankcij in ameriško zavračanje razglasitve konca korejske vojne ne bo nikoli spravilo Severne Koreje na kolena.

Ne glede na to se bodo pogovori nadaljevali. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo gre oktobra spet v Pjongjang na priprave za morebitni drugi vrh med Trumpom in Kimom.

Njegov nastop je znova dokazal, da si ZDA in Severna Koreja razlagata po svoje, kaj sta se Kim in Trump dogovorila v Singapurju. Trump trdi, da je Kim privolil v jedrsko razorožitev.

V soboto je prišlo do tradicionalnega dvoboja med zunanjima ministroma Indije in Pakistana. Indijka Sushma Swaraj je Pakistan obtožila, da skriva teroriste, kot je pred časom dolga leta Osamo bin ladna , Pakistanec Šah Mohamed Kureši pa je Indijo obtožil igranja s politiko namesto resnih pogajanj. Napeto je spet, ker je bil pred dnevi v sporni regiji Kašmir ubit indijski obmejni stražar.

Sirija za umik tujih enot

Sirski zunanji minister Valid al Mualem je vse tuje enote, ki so nezakonito v njegovi državi pozval, naj se nemudoma umaknejo, ker nimajo uradnega povabila vlade. Šlo naj bi za ameriške, francoske in turške vojake. Rusi pa so v redu. Dejal je tudi, da je bitka s teroristi tik pred koncem. Ta »bitka« je doslej zahtevala 400.000 življenj in pregnala z domov več milijonov ljudi.

Za dobro voljo pa je poskrbela avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, ki je kot prava svetovljanka ZN nagovorila v kar štirih jezikih, razen v domačem. V arabščini, francoščini, španščini in angleščini je govorila o podnebnih spremembah, iranskem jedrskem sporazumu, enakopravnosti spolov, Siriji in še čem, vmes pa mimogrede navrgla še kakšen citat v latinščini in hebrejščini.