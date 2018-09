V ameriški komisiji za vrednostne papirje so v četrtek sprejeli odločitev, da bodo Elona Muska tožili zaradi domnevne prevare z vrednostnimi papirji. Da do tega ne bi prišlo, se je Musk pogodil. Ostal je lahko na mestu izvršnega direktorja Tesle, v roku 45 dni pa mora za tri leta odstopiti s čela upravnega odbora.

Pred objavami na twitterju se mora posvetovati s svojimi strokovnjaki za komuniciranje, tako podjetje kot on pa morata plačati še po 20 milijonov dolarjev kazni.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 August 2018

Obtožbe o goljufiji z vrednostnimi papirji se nanašajo na sporni tvit, ki ga je Musk objavil avgusta. V njem je zapisal, da namerava podjetje umakniti z borze in je zagotovil financiranje za odkup vseh delnic Tesle za po ceni 420 dolarjev za delnico.

Po mnenju komisije so bile Muskove navedbe na twitterju »napačne in zavajajoče«, prvi mož Tesle pa ni o teh načrtih nikoli govoril z vodilnimi v družbi ali potencialnimi kupci delnic. Poudarili so, da je Musk vedel, da za svoje trditve nima trdne podlage. Napoved je močno pretresla trg, saj so nekateri domnevali, da bo do umika z borze dejansko prišlo, so navedli.