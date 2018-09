Dončić, tretji izbor na zadnjem naboru lige NBA, ki je tekmo proti kitajski ekipi začel v prvi peterki, je zadel pet od sedmih metov iz igre. »Super občutek je bil na parketu,« je po tekmi za ESPN dejal Dončić, ki je 16 točkam dodal še šest skokov, dve podaji in tri blokade.

Pred tekmo malo živčnosti

»Že dolgo časa je minilo od moje zadnje tekme in res sem vesel, da sem tu. Pred prvo tekmo sem bil, kot vedno, malce živčen, še sploh zaradi nove ekipe in vsega. A mislim, da je šlo vse po pričakovanjih.«

Devetnajstletnik je med tekmo prikazal tudi nekaj atraktivnih potez, ki jih od njega pričakujejo v taboru Dallasa, in s katerimi je navdušil gledalce v dvorani American Airlines Center.

Čeprav je tekmo končal pri le dveh podajah, je pokazal svoj dober instinkt in jih dodal še nekaj, četudi niso končale v rokah soigralcev. »Igra res uravnoteženo in čisto košarko. V resnici je po naravi tak košarkar, ki rad podaja soigralcem. Če kaj, ga bomo morali malo spodbuditi in ga dregniti pod rebra, naj bo bolj agresiven in večkrat sam konča akcije, bomo videli,« je še pred tekmo o Dončiću dejal trener Dallasa, Rick Carlisle.