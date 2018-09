Prilivi od davkov so se lani povečali za 5,3 odstotka na 9,4 milijarde evrov, od socialnih prispevkov pa za 6,8 odstotka na 6,4 milijarde evrov, so izračunali na državnem statističnem uradu.

Od kategorij socialnih prispevkov so se v letu 2017 najbolj povečali socialni prispevki delodajalcev (za 7,5 odstotka). Socialni prispevki gospodinjstev, ki predstavljajo več kot polovico vseh pobranih socialnih prispevkov, pa so se povečali za 6,4 odstotka.

Med vsemi davčnimi prihodki so se v letu 2017 glede na leto 2016 najbolj povečali prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer za 18,5 odstotka. K tej rasti sta največ prispevala gospodarska rast - ta je bila lani 4,9-odstotna - kot tudi zvišanje stopnje davka s 17 na 19 odstotkov s 1. januarjem 2017.

V letu 2017 so se med drugim povečali tudi prihodki od davkov od prihodkov in premoženja, namreč za 7,1 odstotka. Najbolj so za to rast zaslužni višji prihodki od dohodnine - ti so bili glede na leto 2016 višji za 4,5 odstotka.

Podatke o deležu davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu (BDP) imajo statistiki za leto 2016. Ta delež je bil predlani v Sloveniji pri 22,1 odstotka in torej v primerjavi s sosednjimi državami najnižji. Povprečje v EU je pri 26,6 odstotka. Pod njim sta tudi Madžarska (25,6 odstotka) in Hrvaška (26,0 odstotka), nad evropsko povprečje pa se z deležem državnih prihodkov v BDP uvrščata med drugim Italija (29,6 odstotka) in Avstrija (27,4 odstotka).