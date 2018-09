Leta 2008 je sledila predstavitev manjšega Q5, leta 2011 pa je luč sveta ugledal Q3. Vsi trije so se vmes že predstavili v obliki tretje generacije, Q7 predlani, Q5 lani in Q3 prav v teh dneh. Seveda pa ne gre pozabiti tudi na najmanjšega Q2, ki je v obliki prve generacije naprodaj slabi dve leti, in najbolj luksuznega, a ne največjega Q8, ki je letošnja novost in bo tudi k nam zapeljal v kratkem.

86 cm znaša razlika v dolžinski meri med najmanjšim aktualnim audijem z oznako Q, Q2 (4,19 metra) in največjim, Q7 (5,05 metra), pri katerem pa je treba dodati, da je bil v prvi generaciji celo za štiri štiri centimetre daljši. Q3 po novem v dolžino meri 4,49 metra, Q5 4,66, Q8 pa centimeter manj od petih metrov.

500 KM oziroma 368 kilovatov je premogel audi Q7 prve generacije, opremljen s 6-litrskim V12 turbodizelskim motorjem TDI, ki je bil tudi najmočnejši serijski audi z oznako Q doslej. Izdelovali so ga med letoma 2008 in 2012, kljub temu da je šlo za več kot poltretjo tono težak avto, pa je z mesta do hitrosti 100 km/h potreboval le 5,5 sekunde.

»Smo sredi masovne prenove naše modelne palete, katere pomemben del je tudi nova generacija modela Q3. Po drugi strani je tu popolnoma nov avtomobil, v smislu, da se z njim Audi podaja v »nove vode«. To je Q8, pri katerem gre za zmes kupeja in SUV. Prihodnje leto se mu mu bo pridružil še manjši Q4, s čimer bo družina modelov Q zares bogata,« pravi dr. Peter Mertens, član uprave pri znamki Audi.

5 zvezdic (*****) so na testnih trčenjih EuroNCAP, odkar obstaja enotna končna ocena, doslej dobili vsi audiji z oznako Q. Q2 je pet zvezdic dobil leta 2016, Q3 2011, Q5 lani in leta 2009, Q7 pa 2015. Edina izjema je prva generacija modela Q7, ki so ga testirali še v času, ko ni bilo enotne ocene – leta 2006 je ta tako prejel po 4 zvezdice od petih na področju varnosti potnikov in otrok ter 2 od štirih na področju zaščite pešcev.