Material za 23 minut dolgo oddajo o prestolnici, del katere sta posnela tudi na Ljubljanskem gradu, sta Richard Ayoade ter njegov popotniški gost, komik in igralec Eddie Izzard, snemala aprila letos. Poleg lepote slovenske prestolnice so dvojico navdušili še pitniki na ulici, pa mlekomat s svežim mlekom, vožnja s kavalirjem in kulinarične dobrote, med drugim zajčja jetrca in telečji možgani.

Seveda nista mogla mimo šal o majhnosti naše države. »Letališče je samo kakšen meter v tisti smer,« se je pošalil Ayoade, ko sta z Izzardom zapuščala ljubljanski grad.

Obiskala sta še Postojnsko jamo in Blejski grad, kjer sta se ustavila na svetovno znani kremni rezini (ki pa ju ni navdušila), kalorije pa pokurila z veslanjem do otoka. Omenila sta tudi ameriško prvo damo. »Med slavnimi Slovenci je Melania Trump. A je državo zapustila,« se je še pošalil Ayoade.