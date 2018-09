Nazadnje je predsedniku ljubljanske Olimpije Milanu Mandariću pri kadrovskih odločitvah svetoval nekdanji slovenski reprezentant Mladen Rudonja, v vlogi neformalnega športnega direktorja. Pred Komljenovićem je uradno funkcijo športnega direktorja v edinem prvoligašu iz prestolnice opravljal Ranko Stojić, ki je bil od novembra leta 2015 do konca marca 2015 s prekinitvami v vlogi športnega direktorja Olimpije dvakrat, obakrat pod Mandarićem. Leta 2016 je vmes od junija do novembra to funkcijo opravljal tudi Nenad Protega.

»Da, selim se v Olimpijo. Podpisali smo triletno pogodbo. Zadolžen bom za celoten športni ustroj kluba, tudi za mladinski pogon. In sprva se bom lotil urejanja prav tega, temu bom namenil največ energije. Presrečen sem zaradi priložnosti, ki sem jo dobil. Milan Mandarić pa je tako ali tako eden od razlogov, zakaj sem sploh začel razmišljati o opravljanju tega poklica. Zame je to velika stvar, velika priložnost. Gre za drugačen posel, doslej sem bil v drugih vlogah. A verjamem, da bom uspešen,« je po podpisu pogodbe z aktualnim slovenskim pokalnim in državnim prvakom dejal nekdanji hrvaški nogometaš.