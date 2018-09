Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici, na glavni cesti Šmarje-Koper ter na štajerski avtocesti pred Vranskim pred delovno zaporo proti Ljubljani.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja, Sečovlje in Gruškovje pri vstopu.

Predmet na cesti ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Celje-vzhod v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino ter na regionalni cesti Podnanos-Vipava prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zaradi nujne sanacije vozišča bo promet na primorski avtocesti na odseku Unec-Postojna, med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno proti Kopru, potekal po prehitevalnem pasu od nedelje zjutraj do predvidoma ponedeljka zjutraj.

Promet skozi Karavanke izmenično enosmerno

Skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti bo promet potekal izmenično enosmerno s 30 minutnim čakanjem pred predorom vsak teden do 14. oktobra, in sicer v nočeh na srede, četrtke ter nedelje, med 21. in 5. uro zaradi del.

Prav tako bo zaradi del na gorenjski avtocesti bo predvidoma do ponedeljka zaprt izvoz Jesenice zahod iz smeri Ljubljane.

Na štajerski avtocesti so do 7. oktobra predvidene popolne zapore ob delovnikih v nočnem času od 20. do 5. ure ter ob koncih tedna med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter uvoza Trojane v obe smeri. Ta konec tedna bo zapora danes od 20. ure do nedelje do 15. ure zaradi del.

Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos in obnove razcepa na vipavski hitri cesti bo predvidoma do 7. oktobra zaprta hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Ljubljani, Kopru. Obvoz je za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti, za tovorni promet iz Italije proti Sloveniji pa preko Fernetičev.