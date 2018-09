Orkan Zorba bo predvidoma najprej dosegel otok Kitera in polotok Peloponez na jugu države, pot bo nadaljeval proti zahodu, pri čemer bo prizadel Atene in širše območje okoli prestolnice. Nato se bo odpravil proti severovzhodu Grčije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalci naj bodo raje doma

Vodja grške civilne zaščite Johanis Tafilis je davi sporočil, da so po petkovem kriznem sestanku za ta območja razglasili »izredno stanje«, da bi zagotovili »maksimalno pripravljenost državnega aparata«. Ponovil je tudi nasvete, ki so jih prebivalcem podali že v četrtek. Med drugim so jim svetovali, naj domov ne zapuščajo po nepotrebnem in naj se izogibajo obali.

Tafilis je povedal še, da so strokovnjaki znižali stopnjo nevarnosti orkana. Tako valovi ne bodo dosegli višine 12 metrov, kot so napovedovali še v petek, ampak med sedem in osem metrov. Hitrost vetra pa ne bo presegla 100 kilometrov na uro.