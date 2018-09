Brazilci so si danes z zmago proti Američanom zagotovili prvo mesto v skupini I, v skupini J pa Italija ni izkoristila teoretičnih možnosti, kljub zmagi proti Poljakom se poslavlja od tekmovanja, Poljaki so v skupini zasedli prvo mesto, drugi pa so bili Srbi.

Američani so na prvenstvu zabeležili prvi poraz. Po devetih zmagah so z 0:3 klonili proti Brazilcem, ki so tako zasedli prvo mesto v skupini. Američanom je bilo bolj kot zasesti prvo mesto v skupini pomembno, da svoje najboljše igralce spočije. Tako so nastopili z igralci, ki so do zdaj igrali manj, podobno so razmišljali tudi Brazilci, tako da je bila tokratna tekma bolj kot ne dvoboj rezervistov.

Brazilci so pokazali, da imajo širši kader, zmagali so zanesljivo, brez kakršnih koli težav. Prvo ime tekme je bil Evandro, dosegel je 19 točk, tekmecev ni spravljal ob živce le z napadalnimi akcijami, ampak tudi s servisi, elementom, ki je bil nasploh zelo pomembno orožje njegove ekipe. Pri Američanih nihče ni dosegel več kot devet točk.

Po večerni tekmi so se veselili Poljaki, čeprav so tekmo proti Italijanom na koncu izgubili z 2:3. Vsa vprašanja so rešili že po prvem nizu, v katerem so gostitelji naredili ogromno napak, osvojili le 14 točk, ker je Italijanom napredovanje zagotavljala le zmaga s 3:0, je tekma ekspresno izgubila tekmovalni naboj.

V nadaljevanju je v poljski ekipi prišlo do nekaterih zamenjav, kljub temu je po izgubljenem drugem nizu povedla z 2:1, a v nadaljevanju so imeli večji motiv Italijani, ki so se od svojih zvestih privržencev poslovili s "pirovo" zmago.