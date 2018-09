Predvsem Krško in Mura sta doživela boleči izkušnji. Nemoč Krčanov proti Domžalam doma je spomnila na čase, ko slovenska liga ni veljala za tako izenačeno, kot sicer velja te čase. Po drugi strani se je Mura ob odsotnosti Šušnjare soočila z omejitvami, ki niso zgolj fizične, ampak tudi psihične narave. Zaradi neprimernega vedenja na tekmi z Olimpijo je Domžalčan v dresu Mure dobil prepoved igranja za tri tekme, kar pomeni, da ga tudi v tekmi proti Mariboru ne bo v postavi. 1,60 je sicer kvota na zmago Maribora v Murski soboti, kar bi moralo biti za manj pohlepne dovolj že samo po sebi. A ne gre zanemariti, da je za Prekmurce Maribor vsaj enako vznemirljiv nasprotnik kot Olimpija. To lahko po črnem scenariju navrže tudi, da se tekma konča zgolj z 0:2, kar bi pomenilo propad obeh na videz pričakovanih možnosti, da bi obe ekipi zadeli in bi bilo skupno število golov več kot 2,5. Polčas remi in na koncu zmaga Maribora bi morda veljalo poskusiti, vredno je 3,60, medtem ko med zanesljivejšimi stavami deluje tudi 1,50 na to, da bo v drugem polčasu več golov kot v prvem. Podobna tekma se zdi Rudar – Domžale, ki so v prejšnjem kolu Krškemu v gosteh popolnoma »pojedle« sredino igrišča, kar gre pričakovati tudi v Velenju. Dvojka na Domžale je vredna samo 1,55, zato je za zmago Domžal z več kot golom razlike na voljo bistveno višjih 2,40. V tretji nedeljski tekmi k Olimpiji prihaja Krško. Demontirano. Brez osrednje figure Da Silve, ki je diskvalificiran zaradi rdečega kartona. A to bi po drugi strani lahko pomenilo, da bi Vukušić na neki način dobil na voljo vso tekmo. In da bi Krško dalo presenetljiv gol. Kar je samo po sebi vredno 1,93, če bi zadelo prvo, pa kar 4,10. V ponedeljek se obetata preostali dve tekmi. Gorica doma pričakuje Celje. Oslabljena za dve ključni osebi, za Sorčana, najboljšega vratarja v ligi ta hip, in izvrstnega branilca Lipuščka. Vse to navaja na dvojni znak na Celje, vreden 1,65, nemara pa tudi na 1,75 vredno stavo na manj golov. In še Aluminij – Triglav, dve podobno kontraško naravnani formaciji. No, prej kot obetavnih 1,89 visoki dvojni znak na Triglav se zdi smiselna stava na oba gol, ki je vredna še vedno spodobnih 1,80. In 3,40 vredna ničla, seveda.