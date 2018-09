Izsiljevanje je kriminal, ne novinarstvo

Profesor Marko Milosavljević ima povsem prav, da je prepoved opravljanja novinarskega poklica, ki jo je sodišče v teh dneh zaradi poskusa izsiljevanja izreklo Vladimirju Vodušku, lahko sporna in da gre pri posegih v svobodo izražanja vedno za občutljivo področje. Pravzaprav je že samo zapiranje novinarjev (Vodušek je bil obsojen na leto in pol zapora in še enoletno prepoved opravljanja poklica) sporno in izjemno občutljivo za demokratično zagotavljanje svobode izražanja. Vprašati pa se je treba, ali je bil Vodušek obsojen kot novinar ali kot kriminalec, ki je namesto pajserja za orodje pač izbral svoj poklic.