Že od torka pa so svojci pogrešali 20-letnika z območja Idrije, ki se je od doma odpravil na motoristični izlet, menda prek Kalc in Planine do Postojne in nazaj. Stekla je iskalna akcija, v četrtek popoldne pa so truplo pogrešanega našli sorodniki v globeli ob glavni cesti med Godovičem in Hotedrščico. Preiskava je pokazala, da je 20-letnik oblast nad motorjem zaradi prevelike hitrosti izgubil v levem nepreglednem ovinku, padel je po tleh in zdrsnil desno s ceste po strmi brežini.

Letošnjega septembra so slovenske ceste terjale že zares skrb zbujajočih 20 življenj. V vsem letošnjem letu pa so ceste terjale zdaj že 77 življenj, tako da se je črna statistika že zelo približala lanski. pk