Že decembra lani so na oddelku za šport ljubljanske mestne občine, ki ga vodi Marko Kolenc, napovedali, da bodo območje tivolskega kotalkališča preuredili v Skate park Tivoli.

»Želimo ga zgraditi po olimpijskih normah in uporabnikom zagotoviti najsodobnejši rolkarski park,« so takrat poudarili na občini. Sredi julija letos so nato v javnem zavodu Šport Ljubljana tudi objavili javni razpis, s katerim so iskali izvajalca preobrazbe kotalkališča v poligon za rolkanje, a bili pri tem neuspešni. Prejeli so namreč zgolj eno prijavo, ki pa so jo zavrnili zaradi previsoko postavljene cene.