Zadolženost Mestne občine Ljubljana je, odkar jo vodi Zoran Janković, pred vsakimi lokalnimi volitvami vroča politična tema. Kar ni presenetljivo, saj se je zadolženost občine s 57 milijonov leta 2006 do leta 2011 povečala na dobrih 134 milijonov evrov. Leta 2014 je po podatkih ministrstva za finance skupna zadolženost občine, njenih zavodov, skladov in javnih podjetij presegla mejo 200 milijonov evrov. Če odmislimo majhne občine, ki so se znašle v dolgovih zaradi spornih odločitev županov, so bili takrat bolj od Ljubljančanov zadolženi le v Kopru in Izoli. Preračunano na preb