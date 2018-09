Še ena vražja Korošica, ki včasih s svojo pojočo govorico spomni ne drugo koroško šampionko, Tino Maze. »Ko sem postala svetovna prvakinja v balvanih in so se končno uresničile moje velike sanje še iz otroštva, seveda nisem mogla ostati resna, solze so bile na mestu. Ne vem, ali sem bila kdaj tako čustvena pred občinstvom, to je bil trenutek, ki si ga bom za vedno zapomnila,« je povedala po svoji najpomembnejši zmagi.

Svojo suverenost je pokazala že v mladinskih časih. Potem je leta 2016, v svoji premierni sezoni med članicami, v Parizu kar takoj osvojila naslov svet