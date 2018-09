Po osmih odigranih krogih druge slovenske lige s sedemnajstimi osvojenimi točkami najbolje kaže nogometašem Brava. Ljubljansko moštvo vrh lestvice zaseda predvsem zaradi izvrstnega vstopa v novo sezono, ko je nanizalo štiri zmag zapored. Nadaljevanje je bilo po remijih z Rogaško in Krko ter porazom proti Nafti sicer manj uspešno, a igralci trenerja Dejana Grabića so se znova na zmagovalna pota vrnili v prejšnjem krogu, ko so z 1:0 premagali Dob. Pozitiven niz bodo skušali nadaljevati danes na gostovanju pri mestnem tekmecu Iliriji. Čeprav ta zaseda osmo mesto, se pri Bravu otepajo vloge favorita za zmago.

»Možnosti za zmago so izenačene, favorita ni. Videli bomo, kakšno bo igrišče, temu bomo prilagodili tudi taktiko. Ciklus devetih tekem bomo poskušali skleniti pozitivno, a se zavedamo, da ne bo lahko. Ilirija je kakovosten nasprotnik, predvsem v napadu ima dobre možnosti. Upamo, da se bomo znali dobro pripraviti in tekmo pripeljali do pozitivnega rezultata,« pred tekmo v Športnem parku Ilirija v Šiški pravi Dejan Grabić.

Če bodo nogometaši Brava želeli ohraniti vodilni položaj, si spodrsljaja ne smejo privoščiti. Za ovratnik jim namreč diha Nafta, ki je doslej zbrala enako število točk, a ima slabšo razliko v golih. Tako kot oba ljubljanska kluba bodo tudi Lendavčani na igrišče stopili danes, pretirano zahtevnega dela pa ne bi smeli imeti, saj gostijo predzadnjo ekipo drugoligaškega prvenstva Brežice Terme Čatež.

2. SNL, pari devetega kroga, danes ob 14. uri: Ilirija – Bravo, ob 15.30: Radomlje – Ankaran, Dekani – Drava Ptuj, Rogaška – Tabor Sežana, Dob – Bilje, Nafta – Brežice Terme Čatež, Krka – Fužinar, jutri ob 15.30: Brda – Beltinci.