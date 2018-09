»S tem sedmim mesto nisem zadovoljen. Glede na potek pa si nimam česa očitati. Švicarji so bili najmočnejši kot ekipa, sam sem zgodaj ostal sam,« je slovenski kolesar Tadej Pogačar razočarano zbiral vtise z dirke mlajših članov, potem ko je s sedmim mestom privozil eno najboljših dosedanjih slovenskih uvrstitev. Želel je več, a tekmeci z izkušnjami z elitnih dirk, kot so člani ekip Sunweb, Movistar in Bahrain Merida, so imeli v zadnjem vzponu čez Igls prestavo več v nogah.

Potek dirke mlajših članov je bil prvi, današnja dirka članic s Polono Batagelj pa bo drugi učni vzorec za nedeljsko elitno dirko z zgodovinsko močno slovensko osmerico s kapetanom Primožem Rogličem. Švicarji so izigravali tekmece, Marc Hirchi pa je v slogu Mateja Mohoriča navzdol privozil prednost za mavrično majico. Lahko tudi zasavski orel poleti do neba mavrične majice? Bo odločil Pekel?

»Vemo, zakaj smo tukaj in kaj želimo doseči,« Primož Roglič odločno pričakuje nedeljsko preizkušnjo. V najuspešnejši sezoni ima edinstveno priložnost. Tako hribovite trase (265 kilometrov, 4800 metro višinske razlike) ni bilo skoraj dvajset let. »Zaupam vase, zaupam v fante. Lahko gremo z dvignjeno glavo v boj. Vsi v ekipi so odločni. V čast mi je, da sem del te ekipe. Pomembno je, da bomo vsi dali 110 odstotkov. Sem pripravljen, da naredim svoje,« je Roglič super motiviran med osmerico prijateljev, kot pravi. Želje Rogle in pomočnikov presegajo tudi zgodovinsko bronasto kolajno sedanjega selektorja Andreja Hauptmana pred 17 leti v Lizboni. »Ko sem bil na treningu z njim, sem dobil potrditev, da Primož lahko zmaga,« je jasen njegov prvi pomočnik in glasnik osmerice Matej Mohorič. »Samo on je kapetan. Samo on lahko zmaga. Verjamem, da se splača narediti vse zanj. Zaupam mu. Seveda bodo zraven tudi drugi iz bolj izkušenih reprezentanc, a verjamem v Primoževe sposobnosti,« poudari Mohorič. Glede na dosežke bi tudi on, Jan Polanc ali Simon Špilak imeli scenarij B ali C, a o tem na glas nihče ne razmišlja. Skupaj z Janom Tratnikom, Gregom Boletom, Lukom Pibernikom in Domnom Novakom bodo, pravijo, vse podredili – Primožu Rogliču.

Pot do mavrične majice svetovnega prvaka vodi skozi Pekel. Dobesedno. Tako se imenuje odsek najbolj strme ceste v vas Gramartboden (2,8 kilometra), ki bi po predvidevanjih večine v zadnjem posebnem krogu lahko odločil boj za naslov. Predhodnih sedem krogov čez vas Igls mimo olimpijskih skakalnic bo na izpadanje, čez Pekel (2,8 kilometra, povprečni naklon 12 odstotkov, največ 28 odstotkov) finale. »Je zelo, zelo strmo, a dirka bo dolga sedem ur, ogromno se bo dogajalo prej in potem, zato o tem posebej ne razmišljam,« pravi Roglič, ki je šele po dolgem iskanju blizu Medvod našel podobno strmino, ko je na 250 kilometrov dolgih treningih simuliral Tirolsko. Krog čez Igls je našel iz Polhovega Gradca na Črni vrh. Zaveda se, da ima življenjsko priložnost. Dvajset let so čakali kolesarji njegovega kova na tako selektivno traso. Peter Sagan, kolesar za skoraj vse terene, po velikem trojčku nima nikakršnih možnosti. Na mavrično majico čakajo Alaphilippe, Valverde, Yates, Pinot, Uran…

Roglič je na stavnicah za njimi, a je že neštetokrat dokazal, da je potencial zunaj vseh tradicionalnih okvirjev. V okolici Innsbrucka je kot doma, celo Tirolci so ga kot nekdanjega skakalca z Bergisla vzeli za svojega kot promotorja prvenstva. Ne ozira se na pripombe, da z enodnevnih dirk nima veliko izkušenj. Želi izkoristiti pravilo, da je SP edinstvena dirka, nepredvidljiva. Hkrati poskuša minimalizirati vse nepredvidljive okoliščine, na katere lahko vpliva. Z njim je mehanik in tovornjak opreme LottoNl-Jumbo. »Odločili bosta tudi zbranost in povezanost fantov. O tem, kdo bo kaj delal, smo že dogovorjeni. Pripravljeni smo prilagoditi taktiko in tudi sami potegniti in prevzeti odgovornost, če bo treba,« odločno – a brez podrobnosti – trdi selektor Andrej Hauptman.