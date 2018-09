Na Managerskem kongresu, ki ga je Združenje Manager konec tedna organiziralo v Portorožu, je Sekcija managerk podelila priznanje vključi.vse za leto 2018 Drogi Kolinski. Od skoraj 500 zaposlenih v podjetju je kar polovica žensk, vodstvene položaje zaseda 22,9 odstotka mlajših od 40 let, enak odstotek zaposlenih pa je starejših od 55 let. Cenijo medgeneracijske razlike in so kot eno prvih podjetij v Sloveniji pridobili certifikat starejšim prijazno podjetje. Vrsto let so v vrhu uspešnih zaposlovalcev pri projektu Zlata nit. ea